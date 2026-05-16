EPM bate su propio récord de transferencias: le girará a Medellín $2,82 billones

Por tercer año consecutivo, EPM rompió el techo de las transferencias que cada año le consigna al Distrito de Medellín. En 2026 serán $2,82 billones, $160.000 millones más que el anterior récord que había fijado en 2025. Solo la consignación que EPM le enviará a la Alcaldía equivale a los que costarían dos metrocables de San Antonio de Prado, dos ampliaciones del Túnel de Oriente o 66 nuevos trenes para el metro. Este flujo de recursos está ligado al desempeño financiero del Grupo EPM durante el ejercicio de 2025. En ese periodo, el conglomerado alcanzó ingresos cercanos a los $28,8 billones y una utilidad neta de $5,3 billones, un crecimiento del 9% respecto al año anterior. Si se analiza la empresa de manera individual (sin sus filiales), los resultados arrojaron un beneficio de $4,9 billones.

La mecánica de estas transferencias obedece al cumplimiento de un acuerdo municipal de 1997 que establece que el 55% de las utilidades generadas por EPM se destinan directamente al Distrito de Medellín. Este porcentaje se desglosa en excedentes ordinarios, que corresponden al 30% de la utilidad neta, y excedentes adicionales, que representan el 25% restante. Para dimensionar la relevancia de estos aportes, se estima que, históricamente, los recursos de EPM han financiado el 20% del presupuesto total de la ciudad, convirtiéndose en la columna vertebral de la ejecución pública. Es decir, uno de cada 5 pesos del presupuesto de Medellín lo pone EPM. Entre 2011 y 2025, EPM le entregó al Distrito cerca de $20,95 billones —casi lo que vale hoy construir la segunda pista del aeropuerto de Rionegro—, los cuales se destinaron a proyectos sociales. Entérese: ¿Tiene niños y vive en Manrique? EPM inauguró un parque infantil hecho con materiales reciclables “Es la única empresa que hace esto en el mundo, que siendo una prestadora de servicios pública genere utilidades que van para la comunidad. El 100% de lo que genera la empresa vuelve a la ciudadanía: uno, a través de los recursos que se transfieren a su dueño (el Distrito); y otra, a través de nuestras redes que mejoran las condiciones de calidad de vida”, dijo John Maya Salazar, gerente de EPM. Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, dijo que los recursos de EPM financian buena parte de la transformación de la ciudad, porque terminan convertidos en educación, salud, primera infancia, infraestructura, alimentación escolar, cultura, deporte y programas sociales.

De acuerdo con los registros históricos, los recursos entre 2016 y 2025 tuvieron destinos estratégicos: $997.000 millones para Buen Comienzo; $951.000 millones para salud; $867.000 millones para Sapiencia; $640.000 millones para el Inder; y más de $615.000 millones para el Programa de Alimentación Escolar. A eso se suman inversiones en infraestructura educativa, malla vial, programas como Unidos por el Agua y Unidos por el Gas, además de planes ambientales. “Siempre insistimos en que cuidar a EPM es cuidar a Medellín”, dijo Uribe Villa.

El horizonte de Hidroituango

La solidez financiera de EPM está ligada a su capacidad de generación de energía, sector donde es el líder nacional con un 24,2% de participación. En este contexto, Hidroituango juega un papel determinante. Actualmente, con sus primeras cuatro unidades en operación, el proyecto ya es fundamental para la seguridad energética de Colombia y contribuye a los excedentes que hoy recibe la ciudad. Le puede interesar: EPM reporta ingresos por $9,1 billones en el primer trimestre de 2026 pese a entorno económico desafiante Sin embargo, el panorama cambiará a partir de 2027, cuando se complete la construcción de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8. Se estima que, con sus ocho turbinas operando plenamente, Hidroituango aportará más del 17% de la demanda total de energía del país. Este incremento en la capacidad operativa disparará la generación de valor y, por ende, las transferencias anuales hacia Medellín. Ante esta inminente bonanza de recursos, surge una pregunta clave: ¿En qué se deben invertir las futuras transferencias?