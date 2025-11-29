Ojo: 1.200 uniformados cuidarán estos sitios en Medellín durante diciembre

Falta poco para iniciar una de las épocas más agitadas del año. Medellín ya le dio la bienvenida a diciembre con sus tradicionales alumbrados y ahora se alista para recibir a los más de 225.000 turistas que rondaran este mes las calles de la capital antioqueña.
Con el propósito de acompañar de manera permanente las jornadas festivas que se desarrollarán en el cierre de 2025, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá puso en marcha un robusto plan de seguridad orientado a fortalecer la presencia institucional en las zonas de mayor afluencia ciudadana.