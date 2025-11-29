Ojo: 1.200 uniformados cuidarán estos sitios en Medellín durante diciembre

Con el propósito de acompañar de manera permanente las jornadas festivas que se desarrollarán en el cierre de 2025, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá puso en marcha un robusto plan de seguridad orientado a fortalecer la presencia institucional en las zonas de mayor afluencia ciudadana.

Falta poco para iniciar una de las épocas más agitadas del año. Medellín ya le dio la bienvenida a diciembre con sus tradicionales alumbrados y ahora se alista para recibir a los más de 225.000 turistas que rondaran este mes las calles de la capital antioqueña.

Este dispositivo contará con el apoyo de más de 1.200 uniformados adicionales al servicio que ya se encuentran en cada territorio. Los policías estarán distribuidos en eventos masivos, corredores turísticos, áreas comerciales y espacios de entretenimiento en todos los municipios del área metropolitana.

De manera paralela, para el domingo, 30 de noviembre, las autoridades activarán un refuerzo especial compuesto por siete grupos de reacción motorizada y un componente cercano a 800 policías asignados a las diferentes comunas de Medellín y municipios vecinos.

El plan contempla la distribución estratégica de dependencias como Carabineros, Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo, Grupo de Policía Comunitaria, Gaula, investigación e inteligencia, entre otras, en 15 puntos priorizados por comportamientos delictivos y alto flujo de movilidad,

Adicionalmente, se desarrollarán puestos de control y verificación en puntos de mayor atención para prevenir el porte de armas de fuego, armas blancas y objetos ilegales.

En el marco de la campaña institucional para reducir lesiones por el uso de pólvora, los uniformados también adelantan actividades pedagógicas con familias y cuidadores, reiterando los riesgos que esta práctica representa, pues el departamento ya tiene 68 personas quemadas con pólvora, de las cuales, Medellín tiene el mayor porcentaje de afectados. La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o delictiva a la línea 123.

