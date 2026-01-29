Más del 10% de los nuevos estudiantes de la Unal en Medellín son víctimas del conflicto

Más del 10 por ciento de los nuevos estudiantes que ingresaron a la Universidad Nacional, sede Medellín, para cursar programas de pregrado son víctimas del conflicto armado que accedieron al claustro de educación superior a través del Programa de Admisión Especial (PAES). Le recomendamos leer: Aumento del salario mínimo encarece maestrías en universidades públicas: ¿qué pasará con el acceso a la educación? En total, de acuerdo con la información suministrada por fuentes de la Unal, esta semana entraron 1.566 alumnos nuevos para hacer su primer semestre dentro de la sede local de la principal alma máter pública del país, y de ellos 319 lo hicieron valiéndose de las modalidades que permite el PAES, siendo 164 personas que han resultado afectadas por el conflicto armado en el país. Así mismo, entraron 320 estudiantes dentro de los programas de postgrados con que cuenta el claustro, los cuales fueron recibidos en un acto de bienvenida este miércoles.

En el claustro hay distintas actividades lúdicas y deportivas para mostrar las potencialidades de la vida universitaria. FOTO: CORTESÍA UNAL

También con los “primíparos” hubo una jornada con muestra cultural y deportiva, para que pudieran apreciar las potencialidades de la vida universitaria. El proceso de inducción para los y las estudiantes de primer semestre irá hasta el viernes 30 de enero. Para los que son originarios de lugares diferentes al Valle de Aburrá, hay programado un recorrido por lugares relevantes, por fuera del campus. Esto último teniendo en cuenta que, según las estadísticas, en esta última camada hay gente de 29 departamentos y 198 municipios del país. Del número total mencionado al principio, los 1.566, 60 se reconocen como indígenas; 49 como población negra, afro, raizal o palenquera y 164 son víctimas del conflicto armado. El 53 por ciento corresponde a programas de la Facultad de Minas, seguidos en cantidad por la Facultad de Ciencias (20 %), Ciencias Agrarias (12 %), Ciencias Humanas y Económicas (8 %) y Arquitectura (7 %). También le sugerimos ver: U. Nacional | Diez exrectores piden a Procuraduría intervenir para nombrar al rector