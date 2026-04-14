Fondos privados deberán indemnizar a pensionados por mala asesoría: Corte Suprema

En una decisión clave que redefine la relación entre afiliados y administradoras, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia puso un nuevo estándar. Ahora las AFP (fondos privados de pensión) deberán responder económicamente cuando una asesoría deficiente haya derivado en pensiones más bajas.
El pronunciamiento la alta corte resuelve cinco recursos de casación (SL168, SL169, SL170, SL175 y SL177 de 2026), y establece que existe una responsabilidad previsional autónoma, distinta a la contractual o extracontractual, cuando las administradoras incumplen su deber de información.
El punto de partida de la Corte Suprema es el siguiente: “cuando las AFP faltan al deber de información para el momento del traslado de régimen, tienen una responsabilidad previsional [...] orientada a preservar la integridad del Sistema y la efectividad del derecho pensional”.
En términos prácticos, esto significa que el error en la asesoría no se queda en el terreno administrativo, sino que escala al plano de la reparación económica.
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