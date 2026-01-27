Ahorro pensional caería hasta 24% con plan del Gobierno de limitar inversiones en el exterior, alerta Anif

La propuesta del Gobierno Nacional que limita la inversión de los fondos privados de pensiones en el extranjero al 30% de los recursos de sus afiliados continúa generando preocupación. El borrador de decreto establece que el 70% restante del ahorro pensional deberá invertirse en el país, priorizando sectores estratégicos de la producción nacional. La iniciativa hace parte de una estrategia con la que el Ejecutivo busca repatriar cerca de $125 billones en los próximos cinco años, mediante cambios al régimen de inversión de los fondos pensionales. En contexto: Así cambiarían las reglas de su ahorro pensional, tras la repatriación de $125 billones que planea el Gobierno

Anif advierte costos para los afiliados

Un análisis del centro de estudios económicos Anif señala que el decreto en estudio podría tener costos relevantes para los afiliados al sistema. Según el informe, la menor diversificación internacional reduciría la rentabilidad esperada de los portafolios y se traduciría en una pérdida estimada del 24,3% del ahorro pensional acumulado al momento de la jubilación. De acuerdo con Anif, el cambio regulatorio tiene implicaciones directas sobre el grado de diversificación de los portafolios, la asignación de activos en el mercado local y la relación riesgo–retorno del ahorro pensional de largo plazo.

Cómo funciona hoy el régimen de inversión

Actualmente, el sistema pensional establece límites globales de inversión por tipo de activo para los fondos conservador, moderado, de mayor riesgo y el fondo especial de retiro programado. Estos límites buscan que los recursos de los afiliados estén respaldados por activos con niveles adecuados de seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con el perfil de riesgo de cada fondo. Los topes de inversión admisibles están diseñados para equilibrar el riesgo y proteger el ahorro pensional en horizontes de largo plazo.

La importancia de la diversificación internacional

Para Anif, la diversificación es un principio fundamental en las finanzas y, en el contexto del ahorro pensional, no se limita a la combinación de distintos activos domésticos. También incluye el acceso a activos internacionales, que permiten mejorar el desempeño de los portafolios y reducir riesgos específicos. “La teoría moderna de portafolios muestra que combinar activos con baja correlación permite mejorar el retorno esperado sin aumentar el riesgo total, desplazando la frontera eficiente. En el caso de los fondos de pensiones —cuyo horizonte de inversión se extiende por varias décadas— esta lógica es particularmente relevante”, señala el estudio. Según Anif, la volatilidad de corto plazo resulta menos determinante que la capacidad de capturar primas de riesgo persistentes y de proteger el ahorro frente a choques macroeconómicos locales. Entérese: Este es el borrador de decreto que le pone tope a la inversión del ahorro pensional en el exterior: aquí los detalles

Riesgos de concentrar el ahorro en el mercado local

El centro de estudios advierte que concentrar los portafolios en activos domésticos —conocido como home bias— expone innecesariamente a los afiliados a riesgos propios del país, como el crecimiento económico, la política fiscal, cambios regulatorios o choques financieros, reduciendo el bienestar esperado en la jubilación. Además, indica que la diversificación internacional amplía el conjunto de oportunidades de inversión al permitir el acceso a mercados más profundos, sectores poco desarrollados localmente y economías con ciclos económicos diferenciados.

¿Cuál es el nivel óptimo para Colombia?

Aunque en un mundo sin fricciones la teoría sugeriría una alta exposición a activos externos, Anif explica que los costos, riesgos cambiarios y restricciones regulatorias hacen que el nivel óptimo de diversificación no sea del 100%. Vea también: Las mujeres se pensionarán en menos semanas: así será la reducción progresiva desde 2026 En el caso colombiano, incorporando estas fricciones, el nivel óptimo de inversión extranjera de los ahorros pensionales debería ubicarse alrededor del 50%, cifra cercana al nivel actual de 48,2%. Reducir la exposición internacional al 30%, como plantea el Gobierno, implicaría —según Anif— una pérdida promedio en rentabilidad, manteniendo el mismo apetito de riesgo, de entre 1,4 y 1,6 puntos porcentuales anuales.

Impacto potencial de una menor diversificación

Anif también analiza la capacidad del mercado local para absorber los recursos que serían repatriados bajo el nuevo régimen. Dada la magnitud del ajuste y las restricciones regulatorias vigentes, una parte significativa de estos flujos tendería a canalizarse hacia títulos de deuda pública, especialmente TES, el activo con mayor capacidad de absorción en el corto plazo. Sin embargo, el límite regulatorio que impide invertir más del 50% en TES podría restringir ese margen, forzando una reasignación hacia otros activos domésticos. El mercado accionario colombiano, por su limitada profundidad y baja liquidez, tendría una capacidad reducida para absorber flujos de gran escala sin generar presiones sobre precios o concentraciones excesivas.

Proyecciones y efecto sobre el ahorro de largo plazo

Desde Anif se proyecta que los activos bajo administración (AUM) de las AFP podrían ubicarse cerca de $810 billones en 2031 bajo un escenario con reforma pensional, mientras que sin reforma podrían superar los $1.000 billones en ese mismo año. Le interesa: “Me fui porque no le serví a un partido”: polémica por pensiones detrás de la renuncia de Mónica Higuera, directora de la URF Bajo el nuevo régimen, el monto máximo permitido para inversiones externas sería de alrededor de $239 billones en 2029 y $243 billones en 2031, por debajo del nivel actual cercano a $255 billones. En contraste, sin reforma, el espacio regulatorio para activos externos podría superar los $300 billones en 2031, ampliando el margen de diversificación internacional.

El impacto en el ahorro de un afiliado típico

Para ilustrar los efectos de una menor diversificación, Anif realizó un ejercicio con un afiliado representativo que cotiza desde los 23 hasta los 62 años. En el escenario sin decreto, el ahorro pensional acumulado alcanzaría cerca de $861 millones a precios constantes de 2025. En el escenario con menor diversificación internacional, el ahorro final se reduciría a aproximadamente $652 millones, lo que implica una pérdida del 24,3% del capital pensional acumulado. El ejercicio evidencia que reducciones persistentes en la rentabilidad tienen efectos acumulativos significativos sobre el bienestar de largo plazo.

Un debate clave para la reforma pensional

En conjunto, el análisis de Anif concluye que, si bien el decreto persigue objetivos legítimos asociados al fortalecimiento del financiamiento de la economía local, su implementación implicaría costos relevantes en términos de diversificación, concentración de riesgos y rentabilidad de largo plazo del ahorro pensional. Lea aquí: Gobierno arranca el 2026 con decreto que obligará a las personas a trabajar y ahorrar más para pensionarse El centro de estudios advierte que una recomposición forzada de los portafolios hacia activos locales aumentaría la exposición al riesgo soberano y podría traducirse en menores pensiones para los afiliados. Por ello, considera clave que la evaluación del nuevo régimen tenga en cuenta no solo los efectos macroeconómicos de corto plazo, sino también las consecuencias de largo plazo sobre el bienestar de los cotizantes y la sostenibilidad del sistema pensional.

