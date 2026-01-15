Las mujeres se pensionarán en menos semanas: así será la reducción progresiva desde 2026

El sistema pensional en Colombia empezó a cambiar para miles de mujeres, puesto que desde el 1° de enero de 2026 entró en vigor una reducción progresiva en el número de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, una decisión que busca corregir una deuda histórica con quienes han tenido trayectorias laborales más fragmentadas por razones de cuidado, informalidad o brechas de género.
La medida aplica tanto para las afiliadas a Colpensiones, en el Régimen de Prima Media (RPM), como para las mujeres vinculadas a fondos privados, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). En ambos casos, el objetivo es pasar de 1.300 a un umbral común de 1.000 semanas cotizadas, aunque con calendarios distintos según el régimen.
El cambio fue ordenado por la Corte Constitucional y ya está en marcha, lo que convierte este ajuste en uno de los movimientos más relevantes del sistema pensional en los últimos años.
Lea más: Corte Suprema prohíbe despidos sin causa a tres años de la jubilación y blinda a los prepensionados en Colombia