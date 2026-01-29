Alerta del INVIMA por gotas para los ojos sin registro sanitario en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lanzó una alerta sanitaria en Colombia por la comercialización de REBRIGHT, un producto promocionado como gotas oftálmicas para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar enfermedades como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular, pese a no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en el país.
Conozca: ¿Lo usa? Pilas con este suplemento para dormir: según el Invima, es fraudulento
Según la autoridad, el producto fue clasificado como fraudulento, ya que no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia. Aunque se presenta como una solución estéril y de uso terapéutico, su utilización podría representar un riesgo directo para la salud visual de los consumidores.