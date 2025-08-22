Alkomprar abre nueva tienda en Medellín y completa 25 puntos de venta en Colombia

La cadena de tecnología Alkomprar, que nació en Medellín, anunció la apertura de su nueva tienda en el centro comercial La Central, en Medellín, este sábado 23 de agosto de 2025.
Con este nuevo punto de venta, la compañía paisa alcanza 25 almacenes en Colombia, consolidando su presencia en el competitivo sector del retail tecnológico.
La inauguración coincide con el aniversario número 22 de la empresa, lo que convierte la fecha en un hito estratégico para el fortalecimiento de la marca.
