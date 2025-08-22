Alkomprar abre nueva tienda en Medellín y completa 25 puntos de venta en Colombia

La cadena de tecnología Alkomprar, que nació en Medellín, anunció la apertura de su nueva tienda en el centro comercial La Central, en Medellín, este sábado 23 de agosto de 2025. Con este nuevo punto de venta, la compañía paisa alcanza 25 almacenes en Colombia, consolidando su presencia en el competitivo sector del retail tecnológico. La inauguración coincide con el aniversario número 22 de la empresa, lo que convierte la fecha en un hito estratégico para el fortalecimiento de la marca. Lea más: Se comercializaron 21 millones de productos tecnológicos entre 2022 y 2025: Alkomprar

Portafolio tecnológico y experiencia inmersiva para los clientes

El nuevo espacio contará con un portafolio que incluye telefonía, video, audio, electrodomésticos, línea blanca e informática.

Además, los clientes podrán acceder al programa de crédito ágil “20 minutos”, diseñado para facilitar la financiación de productos tecnológicos de manera rápida y sencilla.

Durante los primeros días de operación, los visitantes disfrutarán de descuentos de hasta el 60% en referencias seleccionadas, como parte de la estrategia de lanzamiento.

La tienda en La Central proyecta recibir un tráfico mensual de más de 22.000 visitantes.

“Con esta apertura acercamos la tecnología a más de 300 mil personas, impulsamos el empleo local y ofrecemos una experiencia de compra inmersiva con un diseño moderno y espacios interactivos que integran más de 30 marcas”, destacó Natalia Aguirre Duque, directora de Mercadeo de Alkomprar. Lea más: Tiendas de bajo costo como D1, Ísimo y Ara generan más empleos formales en municipios, revela estudio

Plan de expansión nacional de Alkomprar

La tienda en La Central proyecta recibir un tráfico mensual de más de 22.000 visitantes, principalmente de las comunas de Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. En términos laborales, la compañía informó que se generarán 55 empleos directos e indirectos, la mayoría ocupados por habitantes de la zona céntrica de Medellín. De esta manera, Alkomprar dijo que refuerza su apuesta por el desarrollo económico local y la dinamización del comercio en la ciudad.

Esta apertura en Medellín hace parte del plan de expansión de la compañía, que contempla nuevas sedes en distintas ciudades del país con el propósito de acercar la tecnología a más comunidades.

Actualmente, Alkomprar cuenta con 25 almacenes distribuidos en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Armenia, Rionegro, Montería, Neiva, Sabaneta, Bello, Apartadó, Barrancabermeja, Cartago, Piedecuesta, Valledupar y Dosquebradas.