Antioquia llegó a 489.000 hogares de una sola persona en 2025, un salto del 6% en un año

Lo que hace apenas una década parecía un fenómeno marginal, hoy está transformando la forma de habitar, construir y de planear las ciudades. En Antioquia ya hay 489.000 hogares conformados por una sola persona, una cifra que lo ubica como el segundo departamento del país con mayor número de viviendas individuales, solo por debajo de Bogotá–Cundinamarca (1.016.000) y por encima de Valle del Cauca (288.000) y Santander (143.000).
Detrás de esos números crece una tendencia estructural: más personas eligen vivir solas, o terminan viviendo solas por circunstancias de vida, y el mercado inmobiliario empieza a girar para atenderlas. Pero no se trata solo de preferencia, sino que hay razones demográficas, económicas y culturales que están impulsando este cambio profundo.