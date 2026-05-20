Una hora de apagón por fenómeno de El Niño costaría hasta $204.000 millones

Colombia ya sabe lo que es vivir un apagón. Han pasado 34 años desde que el entonces ministro de Comercio y hoy expresidente, Juan Manuel Santos, decretó la llamada ‘hora Gaviria’.

En ese entonces, las pérdidas fueron millonarias y el PIB se contrajo cerca de 1,5%. Aunque todos los actores del sector energético trabajan para evitar que una situación similar se repita ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre, estimaciones de Banco de Bogotá y Fedesarrollo indican que un racionamiento energético podría costar entre $175.000 millones y $204.000 millones por hora.

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Pese a las alertas por un posible apagón, Acolgen señaló que el país aún está a tiempo de tomar medidas durante los próximos seis meses para enfrentar el fenómeno de El Niño con un sistema que hoy tiene márgenes negativos y enfrenta un déficit de energía firme de -2,3%.

Según explicó la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, por un lado, se debe trabajar “en que todos los proyectos energéticos que están en construcción o en pruebas puedan conectarse a la red.

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También se debe garantizar que la logística de combustibles para las plantas térmicas esté disponible y coordinada desde el Gobierno Nacional”, con el fin de asegurar disponibilidad de carbón, combustibles líquidos como diésel y gas para encender las térmicas.

Asimismo, aseguró que se debe iniciar una campaña de ahorro orientada a un consumo eficiente de energía, que permita “transitar el próximo fenómeno de El Niño, del que aún no sabemos qué tan fuerte ni qué tan prolongado puede ser”.

De acuerdo con Fedesarrollo, un racionamiento energético similar al de los años 90 provocaría una caída económica de 1,5 puntos porcentuales.

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Al respecto, Gutiérrez enfatizó que el impacto hoy sería mucho mayor y que “nos podría afectar de manera contundente en el día a día”, porque “debemos ser conscientes de que un apagón hoy no es lo mismo que hace 30 años”, teniendo en cuenta que la energía eléctrica ha penetrado casi todas las actividades del país.