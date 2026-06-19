MinTransporte propone cambios para los taxis: eliminaría requisito para viajar entre municipios

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, presentó este 19 de junio un borrador de decreto para actualizar la regulación del servicio público individual de taxi en Colombia.
La iniciativa, anunciada en una rueda de prensa liderada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, plantea cambios en la operación de los vehículos, los requisitos administrativos, la relación entre propietarios y empresas y la renovación de la flota, con el objetivo de modificar normas que actualmente rigen esta modalidad de transporte en el país.