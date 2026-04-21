Café Oma se salva de la quiebra y entra en reorganización; caso Presto queda suspendido por tutela

La Superintendencia de Sociedades confirmó que la sociedad Restcafé S.A.S., conocida en el mercado por la marca Oma, continuará operando tras la aprobación de su acuerdo de reorganización empresarial.
La decisión fue adoptada en audiencia pública el 20 de abril de 2026, luego de que el juez concursal verificara que el acuerdo cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006. En particular, obtuvo el 76,3% de votación favorable por parte de los acreedores calificados y graduados, superando las mayorías legales exigidas.
En contexto: Presto y Oma pidieron acogerse a ley de insolvencia
Además, se constató que las condiciones pactadas respetan el debido proceso y se ajustan a los principios del régimen de insolvencia empresarial en Colombia.