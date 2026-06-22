Camacol plantea agenda con el gobierno de Abelardo de la Espriella para reactivar la vivienda y fortalecer la inversión

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció que trabajará con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo durante el periodo constitucional 2026-2030 con el propósito de avanzar en una agenda enfocada en la reactivación del sector vivienda, el fortalecimiento de la inversión y la generación de empleo en Colombia. El pronunciamiento se dio tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, en las que el gremio también destacó la participación ciudadana y el desarrollo de la jornada electoral.

Camacol extendió su felicitación a los nuevos mandatarios y señaló que, tras la culminación de la contienda electoral, el país enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los inversionistas y promover condiciones que permitan retomar la actividad económica. “Compartimos el llamado formulado por el presidente electo en su primer discurso: este es el momento de unir a Colombia. Superada la contienda electoral, el país tiene la oportunidad de recuperar la confianza, reactivar la inversión y retomar la senda de crecimiento que permita generar más empleo y oportunidades para los colombianos”, señaló.

Los pilares planteados para recuperar la confianza y la actividad del sector

Dentro de su propuesta de trabajo con el nuevo Gobierno, Camacol indicó que para avanzar en la recuperación económica y fortalecer la actividad edificadora serán fundamentales la estabilidad institucional, la seguridad jurídica de los contratos y la construcción de acuerdos nacionales integrales. El gremio afirmó que estos elementos permitirán generar un entorno adecuado para desarrollar nuevos proyectos, consolidar la actividad empresarial y fomentar el empleo formal. En cuanto al sector vivienda, Camacol recordó que la construcción ha enfrentado años de dificultades y consideró que el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las empresas y los diferentes integrantes de la cadena productiva será determinante para recuperar su ritmo y su contribución a la economía. “A través de la vivienda podemos unir regiones, generar oportunidades de inversión y de empleo, pero sobre todo de acceso a una vivienda para las familias menos afortunadas del país”, aseguró el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera.