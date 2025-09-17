Falleció Camilo Restrepo, directivo de la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) lamenta profundamente el fallecimiento del señor Camilo Restrepo Osorio, integrante del comité directivo, quien durante 40 años dedicó su vida al gremio cafetero en Colombia.

El deceso se produjo este martes durante un evento del proyecto Valle Café, en la Casa de Retiro La Umbría, municipio de Tuluá, Valle del Cauca, poco después de que Restrepo concluyera una presentación y sufriera un infarto fulminante. Los paramédicos llegaron al lugar para auxiliar al directivo y trasladarlo a un centro médico, pero este último ya no presentaba signos vitales.

Desde la FNC enviaron sentidas condolencias a familiares, amigos y a las 1.800 familias campesinas del municipio de Sevilla por las que Restrepo trabajó incansablemente.

“El Comité Directivo, el gerente general Germán Bahamón y los colaboradores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, lamentan profundamente el fallecimiento del doctor Camilo Restrepo Osorio, representante por el departamento del Valle del Cauca al Comité Directivo y Nacional de Cafeteros y quien por más de 40 años dedicó su vida al gremio. Acompañamos a su familia en este difícil momento y les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, se lee en un post de X.