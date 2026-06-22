¿Más personas pagando renta y cambios en el IVA? Las 5 reformas clave que deberá hacer De la Espriella

En un esfuerzo conjunto sin precedentes, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), y académicos de las universidades de los Andes, Nacional y Fedesarrollo, entregaron hoy 22 de junio una hoja de ruta crítica al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
El diagnóstico se basa en que las finanzas del país se encuentran en una situación preocupante tanto en el corto como en el mediano plazo.
En ese orden, sin una consolidación fiscal estructural sustancial, que la Mesa Fiscal estima entre 4 y 5 puntos del PIB, la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzará el límite legal del 71% del PIB en el año 2028, entrando en una senda “explosiva” e insostenible.
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