Colombia, entre los países de la Ocde con más días festivos en 2026, pero menos vacaciones

Para quienes siguen de cerca el calendario de festivos, ya sea para programar un viaje o reservar días de descanso, hay una novedad de cara al año entrante, pues Colombia contará con 18 días feriados. Esto vuelve a ubicar al país en el primer lugar entre los miembros de la Ocde con más jornadas no laborales al año.
La cifra confirma que, dentro de este grupo de economías, Colombia es uno de los países donde las celebraciones religiosas, históricas y culturales siguen marcando de manera fuerte la planificación del trabajo y los períodos de descanso.
“En lugar de trasladar muchos feriados al lunes de forma automática, podría haber una flexibilización o planificación más estratégica para reducir la concentración de puentes y distribuir mejor los días de descanso”, aseguró Clara Inés Pardo, profesora titular de la Universidad del Rosario.
Adicionalmente, en la mayoría de los países de la Ocde, la legislación laboral también contempla un número mínimo de vacaciones, que en conjunto determinan el total de días libres que puede tener en un año un trabajador. Sin embargo, esta distribución no es la misma en todos los países, ya que, mientras algunas naciones priorizan extendidas de vacaciones, otras, como Colombia, concentran una parte importante de sus descansos en días festivos.
