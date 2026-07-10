Colpensiones amplía horarios por el traslado de régimen pensional: conozca las fechas

Colpensiones anunció la ampliación temporal de los horarios de atención en sus Puntos de Atención Colpensiones (PAC) en todo el país con el fin de facilitar los trámites de los ciudadanos, especialmente ante la proximidad del cierre del período de oportunidad de traslado entre regímenes pensionales.
La entidad informó que esta medida busca responder al aumento esperado en la demanda de atención durante los próximos días y brindar mayores facilidades a afiliados y pensionados.
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Los horarios especiales serán los siguientes:
Fin de semana: sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026, la atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.
Días hábiles: entre el martes 14 y el jueves 16 de julio, el servicio se extenderá hasta las 6:00 p.m., también en horario continuo.
La entidad precisó que a partir del viernes 17 de julio de 2026, el servicio retomará su funcionamiento en los horarios habituales.
La ampliación aplica para los PAC a nivel nacional, con excepción de los puntos ubicados dentro de la red CADE y del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).