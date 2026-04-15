Villar pide “parar el lenguaje insultante” del Gobierno contra las mujeres de la Junta del Banco de la República

La tensión del ministro del Hacienda, Germán Avila, con Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, por el alza de tasas continuó este miércoles en un debate de control político en el Congreso de la República. En el espacio Villar pidió al Gobierno detener los insultos contra las codirectoras del Emisor.
El encuentro comenzó sobre las 10:00 de la mañana con un diplomático apretón de manos entre Ávila y Villar, luego del desencuentro del pasado 31 de marzo, cuando el Emisor subió la tasa de intervención al 11,25% y el ministro decidió abandonar su dirección en la Junta Directiva como mecanismo de protesta y presión ante la decisión.
El gerente del Emisor fue el primero en hablar. Su defensa sobre el endurecimiento de las tasas fue férrea. Durante su intervención, el funcionario fue enfático en desmentir señalamientos sobre el impacto de estas medidas.
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Señaló que, a lo largo de 2025, el banco central recortó su tasa de intervención desde 12,75% hasta 9,25%. Sin embargo, en ese mismo periodo, el rendimiento de los títulos de deuda pública a cinco años tomó una dirección opuesta y aumentó, al pasar de 9% a 12,8% hacia diciembre del año pasado.
Agregó que “el Banco tiene una meta de inflación y ajusta la política monetaria para cumplir esa meta”. Según explicó, este modelo no es exclusivo de Colombia, sino que también se aplica en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y varias economías de América Latina.