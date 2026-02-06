Nuevo revés para el Gobierno Petro: Corte suspende decreto que creaba impuestos al sector eléctrico

La Corte Constitucional suspendió el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica, mediante el cual se creaban nuevos cobros a las empresas generadoras de energía eléctrica. El alto tribunal indicó que, tras la suspensión de la emergencia económica, el decreto “no producirá efectos”, lo que significa que sus disposiciones no podrán ser ejecutadas ni aplicadas por las autoridades mientras avanza el control constitucional. En contexto: Emergencia económica sacude al sector eléctrico: Gobierno crea dos nuevos impuestos para las generadoras La Corte aclaró que se trata de una decisión temporal, que no constituye aún un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la norma, y que estará vigente hasta que la Sala Plena adopte una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica. La decisión no fue unánime. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade presentaron salvamento de voto, al apartarse de la determinación mayoritaria adoptada por la Sala. Puede leer: Generadoras de energía advierten impacto de $300.000 millones por decreto de emergencia económica

¿Qué buscaba el Decreto 0044 de 2026 que suspendió la Corte?

La norma suspendida corresponde al Decreto 0044 de 2026, mediante el cual el Ministerio de Minas y Energía pretendía trasladar recursos desde las empresas generadoras que aún registran niveles de rentabilidad hacia aquellas que enfrentan un grave deterioro financiero. De acuerdo con el Ministerio, el objetivo central era garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica y evitar la quiebra de empresas en riesgo, entre ellas Air-e, que permanece bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Los cobros que se planteaban al sector eléctrico

El decreto creaba dos nuevas figuras económicas. La primera era una contribución parafiscal del 2,5%, destinada al Fondo Empresarial, que debían pagar las empresas generadoras sobre su utilidad antes de impuestos. La segunda correspondía a una contraprestación tributaria transitoria en energía para los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista. Esta consistía en la entrega de un porcentaje de la energía efectivamente vendida en bolsa, destinada a garantizar la continuidad del servicio en empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.

Reparos del sector y advertencias financieras

Desde el sector generador se había manifestado una "profunda preocupación" por las medidas, al considerar que alteraban de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró que el decreto "resultaba confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad", al comprometer la suficiencia financiera de los agentes generadores y trasladarles la carga de asumir deudas que no les corresponden. En el caso de las plantas térmicas, agregó, las medidas incrementaban el riesgo sistémico y ponían en peligro la continuidad del servicio de energía en el país.

