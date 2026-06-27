Las derrotas en el Mundial de Fútbol causan pérdidas millonarias en bolsas, según investigación

No solo se pierde un partido. También se pierde dinero. Esa es la contundente conclusión de un estudio académico que le puso números a esa intuición que muchos inversores han tenido durante décadas: el fútbol mueve los mercados.
La investigación, firmada por los economistas Alex Edmans, Diego García y Øyvind Norli, analizó más de 1.160 partidos internacionales de selecciones nacionales disputados entre 1973 y 2004 y encontró que, cuando una selección pierde, la bolsa de su país tiende a caer al día siguiente.
Le puede interesar: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global