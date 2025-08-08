El mercado accionario colombiano fue el de mayor valorización en julio, ¿qué lo impulsó?

En julio, el índice MSCI Colcap observó una valorización de 6,3% , ubicándose por detrás del Merval de Argentina, el cual lideró la valorización en Latinoamérica.

Por otro lado, el índice Chino Shanghai y el Nasdaq de las tecnológicas apreciaron valorizaciones del 4,4% y 4,2% respectivamente.

Según las anotaciones de Casa de Bolsa en lo corrido del año, al cierre de julio el Colcap acumuló un rendimiento positivo del 28,5%, posicionándose como el mercado bursátil de mejor desempeño frente a otros mercados del mundo.

En contraste, el índice Ibovespa de Brasil tuvo un retroceso del 2,8% en julio, mientras que el mayor retroceso del año, lo continúa liderando el mercado de Argentina (-8,5%).

A nivel local, el volumen negociado en julio sumó $2,84 billones, representando un aumento del 26% mensual y 190% anual, ubicándose por encima de su promedio histórico de 10 años.

En términos de flujos de inversión, el sector real y las personas naturales fueron los principales compradores netos del mes, acumulando posiciones de $128.000 millones y $81.000 millones, respectivamente.

En contraste, las AFP’s (fondos de pensiones) y los inversores extranjeros, fueron los mayores vendedores netos, con desinversiones por $146.000 millones y $81.000 millones, respectivamente.