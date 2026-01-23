Dólar alcanza mínimos de hace cuatro años y en su apertura se aproxima al piso de los $3.600

El dólar continúa abaratándose en el mercado cambiario colombiano y ya se ubica en sus niveles más bajos desde marzo de 2021. La divisa estadounidense se aproxima al piso de los $3.600 y analistas no descartan que pueda romper esa barrera.
Este viernes 23 de enero, la moneda abrió a la baja en $3.607, lo que representó una caída de $23,33 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es de $3.630,33. Hacia las 8:05 de la mañana, el dólar registró un mínimo de $3.605 y un máximo de $3.609, con dos transacciones realizadas en ese rango, según registró La República.