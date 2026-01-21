Drogas La Rebaja pasará a ser gestor farmacéutico público tras nueva fase de intervención

Se escribió un nuevo capítulo sobre la intervención deDrogas La Rebaja. La famosa cadena de droguerías pasará a ser el gestor del Estado encargado de entregar los medicamentos públicos. Así lo informó este 21 de enero la Superintendencia de la Economía Solidaria. Esa decisión obedece a una nueva fase del proceso de intervención a la cooperativa Copservir, antigua propietaria de la empresa. Hay que recordar que, tras esa intervención, el Ministerio de Salud tomó el control de dicha entidad desde diciembre de 2024. En un comunicado, el Gobierno argumentó que este nuevo movimiento busca poner en marcha la central pública de compras de medicamentos, una estrategia orientada a fortalecer la capacidad del Estado en este mercado y reducir la intermediación entre gestores y compradores, con el fin de “proteger el derecho a la salud de los colombianos”.

Nace “La Rebaja Institucional” para el mercado público

Como parte de esta estrategia, La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico en el mercado institucional público mediante una nueva línea denominada “La Rebaja Institucional”. Le puede gustar: Drogas La Rebaja fue entregada a manos del Ministerio de Salud, ¿qué pasará con las famosas droguerías? Esta figura permitirá a la empresa administrar procesos de dispensación y operación farmacéutica para entidades estatales, convirtiéndola en un actor central de la política pública de medicamentos. El objetivo principal es avanzar hacia la creación de una línea institucional de dispensación pública, que fortalezca la capacidad estatal para garantizar el acceso oportuno a medicamentos, reduzca la intermediación en la cadena de suministro y contribuya a la protección del derecho fundamental a la salud.

El documento oficial señala que esta etapa contará con la articulación de un nuevo equipo a cargo de la intervención, así como con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras de Copservir.

Reunión extraordinaria

En este marco, se anunció la convocatoria a una reunión extraordinaria de la asamblea general, programada para el próximo 30 de enero, en la que se discutirán los siguientes pasos del proceso. Durante esa asamblea se plantea la creación de una nueva cooperativa de aporte y crédito, alineada con los principios del sector solidario. La iniciativa estaría enfocada en la organización de los trabajadores para los trabajadores, y se fundamentaría en valores como la participación, la transparencia, la responsabilidad y la defensa del ahorro y del bienestar colectivo.

La Rebaja todavía acumula millonarias pérdidas

Lo cierto es que la caja de la famosa cadena de droguerías sigue en saldos rojos. Según estimaciones de la cooperativa, las pérdidas para el año pasado rondan los $40.000 millones. Y sus ingresos solo oscilaron los $7.421 millones, mientras que sus gastos (entre los que se incluyen los financieros) fueron de $14.000 millones.

Según la Superintendencia de la Economía Solidaria, al momento de la intervención en 2024, las pérdidas de la entidad superaban los $60.000 millones y podrían haber alcanzado los $90.000 millones de no haberse implementado medidas correctivas.

¿Por qué Drogas La Rebaja pasó a manos del Estado?