Drogas La Rebaja pasará a ser gestor farmacéutico público tras nueva fase de intervención

Se escribió un nuevo capítulo sobre la intervención deDrogas La Rebaja. La famosa cadena de droguerías pasará a ser el gestor del Estado encargado de entregar los medicamentos públicos.
Así lo informó este 21 de enero la Superintendencia de la Economía Solidaria. Esa decisión obedece a una nueva fase del proceso de intervención a la cooperativa Copservir, antigua propietaria de la empresa. Hay que recordar que, tras esa intervención, el Ministerio de Salud tomó el control de dicha entidad desde diciembre de 2024.
En un comunicado, el Gobierno argumentó que este nuevo movimiento busca poner en marcha la central pública de compras de medicamentos, una estrategia orientada a fortalecer la capacidad del Estado en este mercado y reducir la intermediación entre gestores y compradores, con el fin de “proteger el derecho a la salud de los colombianos”.