Corte Suprema prohíbe despidos sin causa a tres años de la jubilación y blinda a los prepensionados en Colombia

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio este miércoles 14 de enero un giro de alto impacto en materia pensional y laboral.
Por mayoría, amplió la protección del fuero de estabilidad laboral reforzada de los prepensionados y dejó claro que los empleadores particulares no pueden despedir sin justa causa a trabajadores a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad pensional, incluso si ya completaron las semanas de cotización.
En otras palabras, desde ahora las empresas privadas quedan sujetas a una restricción clara y no pueden desvincular libremente a trabajadores cercanos a la jubilación, un blindaje que hasta ahora se aplicaba con mayor claridad en el sector público.