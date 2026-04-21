“Solo el 5% de hogares en Antioquia están asegurados contra riesgos catastróficos”: presidente de Fasecolda

El sector asegurador colombiano se enfrenta a un año retador. Las aseguradoras han desembolsado cerca de $65.000 millones en siniestros asociados a recientes catástrofes climáticas. Según el gremio, la cifra evidencia tanto la capacidad de respuesta de la industria como la baja cobertura existente en el país.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, advierte que estos eventos ponen a prueba el cumplimiento de la promesa de protección, en medio de una penetración aún limitada frente a riesgos catastróficos.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Morales aborda los retos estructurales del sector, como la brecha del 95% en aseguramiento, la necesidad de implementar alianzas público-privadas para gestionar desastres, el avance de los seguros paramétricos y el crecimiento del ramo de salud, impulsado por una mayor conciencia de protección en hogares y empresas.