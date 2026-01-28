La Fed resiste ante presión de Trump: mantiene las tasas de interés sin cambios en Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés el miércoles en su primera reunión del año, en un marco de crecimiento económico “sólido” y en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes. La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50-3,75 %. Los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado “signos de estabilización” mientras la actividad económica ha estado “expandiéndose a un ritmo sólido”. Entérese: Estados Unidos prepara intervención histórica: vender dólares y comprar yenes japoneses Esta reciente decisión de tasas de la Reserva Federal se produce en un momento clave de sus 112 años de historia, mientras la Corte Suprema evalúa un caso con implicaciones directas sobre la independencia del banco central. En este contexto, el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, salió al paso de las amenazas de la administración Trump y defendió la autonomía de la entidad a comienzos de este mes, en un mensaje contundente que tuvo amplia repercusión.

¿Cómo fue la votación de la Reserva Federal?

Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) registró dos disensos esta vez. El gobernador de la Fed Stephen Miran, junto con Christopher Waller -a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell-, respaldaron en cambio un recorte de un cuarto de punto porcentual. La Fed ha aplicado recortes de un cuarto de punto en sus tres últimas reuniones de política monetaria, ya que le preocupaba el debilitamiento del mercado laboral. Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión. Puede leer más: Al estilo Petro: Trump arremete contra el Banco Central y Powell denuncia ataque a la independencia monetaria

Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Trump, quien ha instado a bajar las tasas de interés. Tasas de interés más bajas abaratan el crédito y por lo tanto fomentan la inversión y el consumo. Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año. Ha buscado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco. Además: El oro supera por primera vez el valor de US$4.600 la onza por investigación al presidente de la Reserva Federal estadounidense

¿Qué dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell?

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló en rueda de prensa seguida de cerca por los mercados financieros. Los inversionistas buscarán señales claras sobre cuánto tiempo se mantendrá la actual estabilidad de las tasas de interés y bajo qué condiciones económicas la Fed podría retomar el ciclo de recortes. Powell reiteró que la Reserva Federal mantiene intactos sus dos objetivos centrales de política monetaria: promover el máximo empleo y garantizar la estabilidad de precios. Según explicó, el banco central sigue comprometido con llevar la inflación de forma sostenible hacia su meta del 2% y con mantener bien ancladas las expectativas inflacionarias de largo plazo, una tarea que, subrayó, resulta clave para todos los estadounidenses. En esa línea, aseguró que la Fed continuará actuando con objetividad, integridad y un firme compromiso con el interés público. El presidente del banco central señaló que la economía estadounidense se encuentra en una posición sólida y que el mercado laboral muestra señales de estabilización tras un periodo de debilidad, aunque reconoció que el sector de la vivienda sigue mostrando fragilidad. Recordó que la economía creció a buen ritmo el año pasado y llega a 2026 con una base favorable. Aun así, advirtió que, pese a un crecimiento moderado del empleo y una tasa de desempleo que empieza a estabilizarse, la inflación permanece por encima del objetivo.

Powell indicó que la inflación continúa “algo elevada” frente a la meta del 2%, aunque destacó avances en la desinflación del sector servicios. En su análisis, el jefe de la Fed atribuyó el “exceso” de inflación principalmente a los amplios aranceles impuestos por la administración Trump y no a un repunte de la demanda. Según sus proyecciones, el impacto de esos aranceles sobre los precios de los bienes alcanzaría un máximo y luego se disiparía a lo largo de este año, al tratarse de un choque de precios puntual.

La tensión entre Powell y Trump

Consultado sobre los riesgos para los hogares estadounidenses si la Reserva Federal perdiera su independencia, Powell defendió con firmeza la autonomía del banco central. Señaló que la independencia no busca proteger a los responsables de política, sino preservar una práctica adoptada por las democracias avanzadas para evitar el control directo de los funcionarios electos sobre la política monetaria. A su juicio, perder esa independencia dificultaría gravemente la credibilidad de la institución y su capacidad de servir al público. Powell aseguró que la Fed no ha perdido esa autonomía y expresó su confianza en que podrá mantenerla, compromiso que, dijo, comparte con el resto de los miembros del comité. Añadió que “el banco central es consciente de las crecientes preocupaciones por el costo de vida y la asequibilidad”, y que reducir la inflación es la principal contribución que puede hacer para aliviar esa presión.