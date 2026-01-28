La Fed resiste ante presión de Trump: mantiene las tasas de interés sin cambios en Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés el miércoles en su primera reunión del año, en un marco de crecimiento económico “sólido” y en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes.
La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50-3,75 %.
Los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado “signos de estabilización” mientras la actividad económica ha estado “expandiéndose a un ritmo sólido”.
Esta reciente decisión de tasas de la Reserva Federal se produce en un momento clave de sus 112 años de historia, mientras la Corte Suprema evalúa un caso con implicaciones directas sobre la independencia del banco central.
En este contexto, el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, salió al paso de las amenazas de la administración Trump y defendió la autonomía de la entidad a comienzos de este mes, en un mensaje contundente que tuvo amplia repercusión.