“Fracking ya”: nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol pide dejar atrás pilotos y acelerar su desarrollo

El nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, hizo un llamado para que Colombia avance de manera inmediata en el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fracking, al considerar que el país atraviesa una situación crítica en materia de seguridad energética.
En una columna de opinión publicada por El Tiempo, Henao aseguró que el país “ya no está para pilotos” y advirtió que retrasar las decisiones podría comprometer la soberanía energética nacional.
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“Colombia inicia un nuevo ciclo político y hay decisiones que trascienden ideologías. Una de ellas es la seguridad energética, frente al que el país llega herido”, escribió.
El directivo sostuvo que la discusión debe centrarse en garantizar el abastecimiento energético del país mediante una política de largo plazo basada en exploración, reglas estables y confianza para la inversión.