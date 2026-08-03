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Ecopetrol y Petrobras confirman nuevo descubrimiento de gas en el Caribe colombiano

El hallazgo en el pozo Sandía-1, cercano a Sirius y Copoazú, fortalece el potencial gasífero costa afuera, mientras las reservas probadas de gas de Colombia continúan disminuyendo.

  • El pozo está ubicado a 42 kilómetros de la costa, en aguas de 1.285 metros de profundidad, y cerca de los descubrimientos de gas de Sirius-1, Sirius-2 y Copoazú-1, lo que refuerza el potencial gasífero de la zona. Foto: Cortesía Ecopetrol
    El pozo está ubicado a 42 kilómetros de la costa, en aguas de 1.285 metros de profundidad, y cerca de los descubrimientos de gas de Sirius-1, Sirius-2 y Copoazú-1, lo que refuerza el potencial gasífero de la zona. Foto: Cortesía Ecopetrol
  • Ecopetrol y Petrobras confirman nuevo descubrimiento de gas en el Caribe colombiano
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
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Petrobras y Ecopetrol confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural tras la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-O, en aguas profundas del offshore (costa afuera) colombiano.

El hallazgo representa un nuevo avance para la exploración de hidrocarburos en el Caribe colombiano y fortalece el potencial gasífero de esta región, considerada una de las principales apuestas para incrementar la oferta de gas natural y contribuir a la seguridad energética del país.

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De acuerdo con las compañías, el pozo se encuentra aproximadamente a 42 kilómetros de la costa, en una profundidad de agua de 1.285 metros.

Además, está ubicado a 18 kilómetros de los pozos Sirius-1, donde se realizó un descubrimiento previo de gas, y Sirius-2, utilizado para delimitar ese hallazgo. También se encuentra a 9 kilómetros del pozo Copoazu-1, otro descubrimiento de gas en la misma zona.

Según Petrobras y Ecopetrol, la cercanía entre estos pozos refuerza el potencial gasífero del área y suma nuevos volúmenes que podrían contribuir al abastecimiento de gas tanto para Colombia como para la región.

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Ecopetrol y Petrobras confirman nuevo descubrimiento de gas en el Caribe colombiano

¿Cómo avanzó la perforación del pozo Sandía-1?

La perforación del pozo exploratorio Sandía-1 comenzó el 12 de junio de 2026 y alcanzó su profundidad final el 29 de julio, proceso que, según las compañías, se desarrolló bajo altos estándares operacionales y con respeto por el medio ambiente y las comunidades.

Tras concluir la perforación, los intervalos donde se comprobó la presencia de gas natural están siendo evaluados mediante registros especializados de pozo. Posteriormente, se realizarán análisis de laboratorio para determinar con mayor precisión las características del descubrimiento y su potencial comercial.

El proyecto se desarrolla bajo el contrato GUA-OFF-O con la ANH

El descubrimiento hace parte del Contrato GUA-OFF-O, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La operación del bloque está a cargo de Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia, que participa con el 44,4%, mientras que Ecopetrol posee el 55,6% restante.

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El hallazgo respalda las estrategias de Petrobras y Ecopetrol

Petrobras señaló que su participación en el Bloque GUA-OFF-O está alineada con su estrategia de largo plazo para recomponer las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y el desarrollo de proyectos en alianza con otras compañías.

La empresa indicó que estos esfuerzos buscan contribuir al abastecimiento de la demanda global de energía durante el proceso de transición energética.

Por su parte, Ecopetrol aseguró que este nuevo descubrimiento confirma el alto potencial de gas del Caribe colombiano y evidencia los resultados de la campaña exploratoria costa afuera que adelanta junto con su socio.

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Para la petrolera colombiana, el hallazgo representa un paso adicional en la estrategia para incrementar la oferta nacional de gas natural y fortalecer la seguridad energética del país mediante el desarrollo de recursos offshore.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde está ubicado el pozo Sandía-1 y por qué su ubicación es estratégica?
El pozo exploratorio Sandía-1 está ubicado en el Bloque GUA-OFF-O, en aguas profundas del Caribe colombiano, a unos 42 kilómetros de la costa y a una profundidad de agua de 1.285 metros. Su ubicación es estratégica porque se encuentra cerca de los pozos Sirius-1, Sirius-2 y Copoazú-1, donde también se han realizado descubrimientos de gas, lo que refuerza el potencial gasífero de esa zona offshore.
¿El descubrimiento de Sandía-1 significa que Colombia tendrá más gas disponible de inmediato?
No. Aunque Petrobras y Ecopetrol confirmaron la presencia de gas natural en el pozo, los intervalos donde se encontró el recurso aún están siendo evaluados mediante registros de pozo y posteriormente serán analizados en laboratorio.
¿Qué empresas participan en la exploración del bloque donde se hizo el descubrimiento?
El proyecto se desarrolla en el marco del contrato GUA-OFF-O con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia es el operador del bloque con una participación del 44,4%, mientras que Ecopetrol posee el 55,6% restante. Ambas compañías lideran la campaña exploratoria en esta zona del Caribe colombiano.
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