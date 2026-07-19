Tributaria, agro y antifracking: estos son los siete proyectos económicos que marcarán el arranque del nuevo Congreso

Este lunes se instala oficialmente el Congreso de la República para el periodo 2026-2030, una legislatura que estará marcada por el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, que tomará las riendas del país el próximo 7 de agosto, y por un ambiente político de alta polarización.
El gobierno saliente de Gustavo Petro aprovechará la apertura de las sesiones ordinarias para radicar dos de sus proyectos más representativos: una nueva reforma tributaria y la iniciativa que busca prohibir definitivamente el fracking en Colombia. Ambas propuestas llegarán al Capitolio con mensaje de urgencia y reavivarán un debate que durante los últimos cuatro años dividió al Congreso y al sector productivo.
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La jornada también marcará el inicio de un nuevo pulso entre el oficialismo y la oposición. El Senado sería presidido por Alfredo Deluque, mientras que la Cámara de Representantes quedaría en cabeza de Nicolás Barguil, un equilibrio político que anticiparía negociaciones permanentes para sacar adelante las iniciativas más sensibles. Ningún bloque cuenta con una mayoría suficiente para imponer su agenda, por lo que los acuerdos serán determinantes durante los próximos cuatro años.
Además de las propuestas del Ejecutivo, las bancadas del Centro Democrático y del Pacto Histórico llegarán con proyectos propios que buscan fijar la discusión política desde el primer día. Entre ellos aparecen iniciativas para modificar el sistema de avalúos catastrales, formalizar la pequeña minería, garantizar incrementos anuales al subsidio del adulto mayor e impulsar nuevas herramientas de financiación para pequeños empresarios.
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En conjunto, estos siete proyectos reflejan las principales diferencias entre las fuerzas políticas que integran el nuevo Congreso. Mientras unas iniciativas buscan aumentar el recaudo fiscal, fortalecer la transición energética y consolidar la reforma agraria, otras apuntan a reducir la carga tributaria, fortalecer la economía regional y promover incentivos para la inversión y el emprendimiento.