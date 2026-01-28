Hasta 30% crecerán las ventas de ropa deportiva de empresas en Colombia por el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a mover el comercio colombiano antes de que ruede el balón.
La fiebre global por el torneo está impulsando la venta de ropa deportiva y reactivando líneas de exportación que venían presionadas desde 2024.
No es un fenómeno menor, la Copa del Mundo ampliará participantes a 48 selecciones y multiplicará sedes, pero también ensancha la ventana comercial de indumentaria y merchandising en Norteamérica, el mayor mercado importador de moda del planeta.
Para la industria textilera nacional, que ya abastece a Estados Unidos y México, el efecto es directo, es decir, más tráfico en tiendas, colecciones cápsula asociadas al torneo y compras por impulso ligadas al fanatismo y al turismo deportivo.
Analdex anticipa que el turismo que atraerá el Mundial en EE. UU. y México “podría generar más oportunidades comerciales en los próximos meses” para la moda hecha en Colombia, hoy con esos dos países entre sus principales compradores.
Lea más: ¡Qué platal! Esto es lo que costará llenar el álbum Panini del Mundial 2026, ¿lo comprará?
De acuerdo con estimaciones de Euromonitor, las ventas de ropa deportiva en Colombia superan los US$1.500 millones anuales y mantienen una proyección de crecimiento del 6 % hasta 2026.