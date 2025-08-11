“Todos le dijimos al Gobierno que China no era una opción para reemplazar a Estados Unidos”: Sociedad de Agricultores

A simple vista pareciera que las cosas pitan bien para el agro colombiano. Es la rama que está jalonando el crecimiento económico en el país; no obstante, hay asuntos de fondo que develan un panorama que no es “color de rosa” para dicho sector.
Así lo explicó Jorge Bedoya, presidente de la SAC, que dialogó con EL COLOMBIANO y sentenció que de “nada sirve crecer si no hay rentabilidad para los productores”. Argumentó que la papa y el arroz crecen, pero sus productores “están quebrando”.
Le puede gustar: “¿De qué sirve crecer, si se perdieron 200.000 puestos de trabajo en el agro?”: presidente de la Sociedad de Agricultores
Asimismo, mostró preocupación por la pérdida de competitividad frente a México en el mercado gringo, ya que Colombia recibió un aumento de aranceles para ingresar a Estados Unidos, mientras que el país norteamericano quedó libre. A continuación la entrevista.