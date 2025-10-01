Gobierno radica ley minera: gremios advierten que podría paralizar el sector y producir una fuga de inversión

El Gobierno Nacional radicó este martes, 1 de octubre de 2025, ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, una iniciativa que busca transformar de manera estructural la política minera en Colombia.
El Ministerio argumenta que la propuesta plantea superar el modelo extractivista tradicional, fortalecer el rol del Estado como rector del sector y garantizar la participación activa de comunidades y pueblos étnicos. Asimismo, prioriza la protección ambiental, la justicia social y el papel de la minería en la transición energética.