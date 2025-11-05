Aguardiente, cigarrillos, pasajes y facturas de gas, lo que más subiría con la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Esta semana arrancará en el Congreso el trámite de la reforma tributaria, pieza clave para las finanzas del próximo año. Con este proyecto, el Gobierno busca recaudar $16,3 billones en 2026 y así garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación.
Aunque las comisiones económicas ya eligieron a los ponentes y coordinadores, aún está pendiente la presentación de la ponencia para el primer debate, donde se definirán los ajustes de fondo.
Con lo cual, todavía falta conocer el consenso entre los dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) para saber a qué rubros se destinarían los gravámenes.
Entérese: Las claves de la reforma tributaria que el Congreso empezará a debatir en noviembre