Ni la pensión del presidente Petro ni Ecopetrol se verán afectados por la Lista Clinton

El viernes pasado, el presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, más conocida como la Lista Clinton. Esta asignación le implica al presidente la congelación de cualquier activo o propiedad que tengan las personas en este listado bajo jurisdicción estadounidense y también prohíbe a ciudadanos o empresas norteamericanas realizar transacciones con ellos. Puede leer: La historia de la inclusión de Petro en Lista Clinton empezó en campaña de 2022 Esta situación deja en relieve una serie de dudas de cómo se manejarán las finanzas del mandatario y, por ende, del Estado.

¿Cómo recibirá el salario?

Andrés Felipe Velásquez, abogado constitucionalista y socio de Velásquez Osorio Abogados, explicó que el presidente tiene su salario dentro de un rubro directo en el Ministerio de Hacienda, “eso no cambia en nada. Ahora bien, el pago mediante canalización dentro del sistema financiero colombiano sí es un problema porque los bancos cierran las cuentas de una persona en la Lista Clinton”. Frente a la posibilidad de que el presidente reciba su salario en efectivo, Velásquez indicó que “no es muy bien vista”, aunque señaló que jurídicamente es posible debido a que el Estado puede hacer pagos directos al beneficiario cuando no es viable el giro electrónico. Por su parte, Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, explicó que a Petro también podrían pagarle por medio de cheques “para que él por interpuesta persona los cobre por ventanilla o los consigne en una cuenta de un tercero, para que ese tercero lo pueda cobrar a través de una hija, por ejemplo”. Entérese: Abogado de Petro en EE. UU. impugnará sanciones y evalúa demanda por difamación contra Donald Trump

¿Y qué pasa con la pensión?

Velásquez explicó que debido a que el sistema de pensiones es un sistema legal colombiano, de orden público interno, la medida de Ofac no tendría la fuerza jurídica para desafiliarlo ni para privarlo del derecho de cotizar en Colpensiones o el régimen que corresponda.

¿Qué pasa con Ecopetrol?

Cuervo indicó que la inclusión en la lista “afecta a la persona de Gustavo Petro, no a las instituciones que él representa o con las cuales él pueda tener algún tipo de contacto”. Agregó que eso lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, ya que se entiende como sanción personal y no institucional. Por su parte, Velásquez señaló que este tipo de sanciones pueden generar “riesgo de contagio” debido a que empresas estatales o mixtas de un país podrían enfrentar un estudio o escrutinio si se llega a percibir que operan para beneficio de la persona sancionada. El experto indicó que esto ya ha sucedido con Pdvsa en Venezuela y con otras empresas estatales rusas. Le interesa: Estar en la Lista Clinton sería una “muerte civil” para el presidente Gustavo Petro

¿Puede firmar contratos?

En cuanto a los contratos, el jefe de Estado puede continuar firmándolos, ya que conserva sus competencias constitucionales mientras no exista una causal de falta temporal o absoluta prevista en la Constitución. “Ser incluido en la Lista Clinton de EE.UU. no es, en Colombia, causal automática de suspensión, incapacidad, destitución ni sustitución presidencial. Ahora bien, aunque él puede firmar cualquier contrato estatal, los riesgos o vicisitudes de la Lista Clinton estarán en cualquier contrato estatal que implique flujo de pagos en el sistema financiero internacional, por ejemplo, compra de bienes a un proveedor norteamericano, emisión de bonos en dólares, acuerdos de cooperación con agencias federales de EE.UU.”, señaló Velásquez. Cuervo complementó que los contratos firmados por el presidente Petro, a manera de figura personal, sí podrían llegar a tener algún inconveniente.

¿Quién más fue incluido?

El primer mandatario fue incluido junto a Verónica Alcocer, su esposa, Nicolás Petro, su hijo, y Armando Benedetti, el ministro del Interior. Petro es el primer presidente colombiano al que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac, añade a la lista de desprestigio, lo que quiere decir que el mandatario enfrentaría un bloqueo financiero, la afectación de su reputación y hasta un posible aislamiento político. Relacionado: Donald Trump arremetió de nuevo contra Petro, tras incluirlo en lista Clinton, y lo volvió a llamar “líder del narcotráfico”

¿Qué otras personalidades se encuentran en la Lista Clinton?