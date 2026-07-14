Inundaciones ponen en riesgo miles de hectáreas de arroz en Casanare y Arauca; Fedearroz pide ayudas urgentes

Las fuertes lluvias que azotan al oriente del país ya comenzaron a golpear uno de los principales renglones agrícolas de Colombia. La F"https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/arroceros" target="_blank">ederación Nacional de Arroceros (Fedearroz) advirtió que miles de hectáreas de arroz quedaron inundadas en Casanare y Arauca, justo cuando los cultivos entraban en su etapa final antes de la cosecha, una situación que amenaza la producción del cereal y los ingresos de cientos de familias productoras. La preocupación del gremio se produce en medio de la emergencia invernal que afecta a ambos departamentos y que, según los reportes de las autoridades, deja más de 13.100 familias damnificadas, además de vías destruidas, puentes colapsados y extensas zonas rurales incomunicadas. De acuerdo con Fedearroz, el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare inundó amplias áreas productoras de arroz en los Llanos Orientales, una de las regiones más importantes para este cultivo en el país. Le puede interesar: ¿Subirá el precio del arroz en Colombia? Gremios explican la crisis y advierten sobre impacto del paro arrocero

Cosechas y vías rurales, entre las principales afectaciones

En un comunicado, el gremio expresó su “máxima preocupación” por las consecuencias de la temporada invernal y advirtió que las pérdidas no solo recaen sobre los cultivos, sino también sobre la infraestructura necesaria para sacar la producción al mercado. Como consecuencia de las inundaciones, “se han afectado miles de hectáreas de arroz que se encuentran en su última etapa previa a la cosecha”, señaló Fedearroz. La organización agregó que los daños se extienden a gran parte de los municipios de Casanare y a varias zonas de Arauca, donde también resultaron afectados cultivos de pancoger y explotaciones ganaderas. Además, explicó que la fuerza de las aguas destruyó jarillones, carreteras, vías secundarias y terciarias, así como infraestructura agrícola en numerosas fincas, dificultando el transporte de la producción y agravando las pérdidas económicas para los productores. La situación es especialmente delicada en Arauca, donde, según el gremio, varias poblaciones permanecen incomunicadas por vía terrestre debido a las afectaciones sobre la red vial. El impacto también preocupa por la importancia de esta región en la producción nacional de arroz. De acuerdo con cifras del convenio Dane-Fedearroz, Casanare registró 216.847 hectáreas sembradas de arroz durante el primer semestre de 2025, consolidándose como una de las principales zonas productoras del país. Lea más: ¿Quién era José Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá

Fedearroz pide créditos, subsidios y reconstrucción de infraestructura

Ante el panorama, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, hizo un llamado al Gobierno nacional para desplegar una atención inmediata a través del Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El dirigente pidió que, junto con las autoridades nacionales y departamentales, se conformen comisiones técnicas para realizar un censo de las hectáreas afectadas y dimensionar las pérdidas ocasionadas por las inundaciones. “La evaluación inmediata de daños permitirá establecer un censo real de las hectáreas afectadas para activar las ayudas financieras necesarias”, señaló el gremio. Entre las medidas solicitadas figuran la creación de líneas especiales de crédito de emergencia, la refinanciación de deudas sin penalidades y la entrega de subsidios directos para pequeños, medianos y grandes productores afectados por la temporada invernal. Conozca también: Alerta por contrabando de arroz: MinAgricultura investiga si está entrando de manera ilegal desde Ecuador Fedearroz también pidió la destinación inmediata de maquinaria amarilla para reconstruir los jarillones destruidos, limpiar los canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias que conectan las zonas de producción con los centros de acopio. “Fedearroz estará atenta a contribuir con la información y las evaluaciones que sean necesarias, reiterando además su compromiso inquebrantable de acompañar a los productores en este difícil momento”, concluyó la organización. La emergencia amenaza una de las principales despensas arroceras del país Más allá de las pérdidas inmediatas, el gremio advirtió que las inundaciones llegan en un momento crítico para los productores, pues buena parte de los cultivos se encontraba lista para iniciar la cosecha. Si las condiciones climáticas persisten y las labores de recuperación no comienzan rápidamente, el impacto podría extenderse no solo a los ingresos de cientos de familias rurales de Casanare y Arauca, sino también a la oferta de arroz proveniente de una de las regiones con mayor participación en la producción nacional del cereal. Bloque de preguntas y respuestas: