Electrohuila modificó estatutos para atornillar a Nika Cuéllar, hija del mayor financiador del petrismo en Huila, por cuatro 4 más

La Electrificadora del Huila (ElectroHuila) acaba de aprobar una reforma a sus estatutos que le abre la puerta a la reelección de su gerente general, Nika Duniezhka Cuéllar Cuenca. La decisión llega justo en la recta final del gobierno de Gustavo Petro y coincide con el hecho de que Cuéllar es hija de Armando Cuéllar, señalado como el principal financiador del petrismo en el Huila.
Según una investigación del diario La Nación, la reforma se aprobó en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según consta en el Acta 120. El cambio contó con el respaldo del 83,08% de los votos, un porcentaje que corresponde en su mayoría a la participación accionaria del Gobierno Nacional en la empresa.
El único voto en contra fue el del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, exsenador, exministro de Agricultura y miembro de la Junta Directiva de ElectroHuila.
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