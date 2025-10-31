Medellín registra su menor tasa de desempleo para julio-septiembre desde que existen registros del Dane

La capital antioqueña y su Área Metropolitana se volvió a situar como la ciudad capital de menor desempleo entre las 23 principales ciudades del país, que mide cada mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La tasa de desocupación bajó 1,4 puntos al pasar de 7,8% en el trimestre julio- septiembre de 2024 a 6,4% para el mismo periodo de este año.

El informe da cuenta que la cifra de personas ocupadas en la ciudad subió a 2,18 millones, mientras que en los mismos meses del año pasado fue de 2,09 millones.

Se concluye que 27.759 personas lograron salir del desempleo, ya que la población desocupada fue de 149.014 entre julio y septiembre del 2025, pero en el lapso del año pasado fue de 176.773.

En cuanto al balance del país, en septiembre de 2025, la tasa de desempleo fue de 8,2%. El dato mejoró 0,9 puntos porcentuales frente al 9,1% registrado en el mismo mes del año anterior.