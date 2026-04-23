Minhacienda anuncia el regreso del Gobierno a la junta del Banco de la República, pero bajo condiciones

En medio de un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dejó abierta la posibilidad de regresar a las sesiones de la junta directiva del Banco de la República.
El funcionario aseguró que el Gobierno está dispuesto a retomar el diálogo institucional con el Emisor, en busca de mejorar la relación entre ambas partes.
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“Estamos abiertos a encontrar soluciones, las que se consideren necesarias y convenientes para mejorar la armonía entre el Banco de la República y el Gobierno. El Gobierno está dispuesto a continuar con el debate y dar el debate necesario en la junta directiva”, afirmó durante su intervención en el Congreso.