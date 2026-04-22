Choque por el “sustico fiscal” de Carrasquilla: Petro acusa al exministro y al Banrep de buscar “una crisis”

El Congreso Asofondos 2026, celebrado en Cartagena, se convirtió en el epicentro de un pulso político y económico. El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, abrió la jornada con una declaración picante: que a Colombia le convendría pasar por un “sustico fiscal”.
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Fiel a su estilo directo, comparó al país con un fumador que disfruta de la fiesta ignorando el daño en sus pulmones; para él, solo un “ataque de tos” —un tropiezo financiero o el fallo de subastas de deuda— obligaría al Estado a dejar “el cigarrillo” y tomar medidas de fondo antes de una crisis irreversible.
Para Carrasquilla, la brecha entre un recaudo que difícilmente superará los 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y un gasto público desbordado entre el 22% y 23%, es una bomba de tiempo.
Esta dinámica, que obliga a financiar el presupuesto con un endeudamiento masivo, se ha visto matizada por la apreciación del peso, pero el exministro advirtió que la realidad es mucho más frágil de lo que la ciudadanía percibe. Según su tesis, ese “sustico” sería el choque necesario para rebarajar la discusión fiscal en un país que parece cómodo gastando lo que no tiene.