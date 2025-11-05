Nvidia ya es 13 veces más grande que la economía de Colombia; así la empresa de chips eclipsa países enteros

Nvidia Corp. hizo historia la semana pasada al convertirse en la primera empresa del planeta en alcanzar un valor de mercado de US$5,49 billones.

El gigante de los chips, que lidera la revolución de la inteligencia artificial (IA), no solo es la compañía más valiosa del mundo, sino también la acción más influyente en la historia de Wall Street.

Desde comienzos de 2023, Nvidia ha sido el motor principal de las ganancias del mercado global, generando enormes beneficios para sus accionistas y sumando miles de millones al patrimonio de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang.

Su tamaño supera ya al de 6 de los 11 sectores del índice S&P 500 y al de la totalidad de los mercados bursátiles de la mayoría de los países.

“Desde una perspectiva histórica, esto es obviamente un caso atípico enorme, algo realmente digno de contemplar para la posteridad”, afirmó Matt Miskin, estratega de inversiones de Manulife John Hancock Investments, a medios económicos.