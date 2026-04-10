La curiosa razón por la que las empresas no publican el salario en las ofertas laborales

Buscar empleo a estas alturas es un ejercicio de paciencia y persistencia para muchos candidatos. Una de las quejas más frecuentes es clara: ofertas sin salario.
Aunque para los aspirantes esto representa una falta de transparencia, para las empresas responde a una estrategia cada vez más común en el mercado laboral.
Según un reporte de Market Research de Pandapé, muchas organizaciones optan por omitir esta información para ganar flexibilidad en la negociación y evitar que el sueldo se convierta en el principal filtro.
La apuesta, explican, es atraer perfiles alineados con la cultura corporativa y luego ajustar la oferta económica según las competencias del candidato y las condiciones del mercado.
Esta lógica también tiene un trasfondo interno. Investigaciones de Harvard Business Review (2025) señalan que ocultar el salario ayuda a evitar conflictos dentro de las compañías, especialmente cuando podrían evidenciarse diferencias entre empleados antiguos y nuevas contrataciones.
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