Índice de Desempeño Fiscal 2024–2025: Medellín, entre las grandes capitales destacadas con 69,7 puntos

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó el Índice de Desempeño Fiscal 2024–2025, que evalúa la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos de los municipios colombianos. El promedio nacional cayó a 55,86 puntos sobre 100, lo que representa una disminución de 1,7 puntos frente a 2023 y evidencia un retroceso general en la salud fiscal territorial.

La caída se explica principalmente por la alta dependencia de las transferencias nacionales (74,3 %), el incremento del balance primario (12,7 %) debido a la no ejecución de recursos, y una reducción en la formación bruta de capital fijo (17,3 %).

A pesar de este panorama, el DNP destacó avances en la programación presupuestal, el recaudo propio y la eficiencia en la inversión pública, aspectos que muestran que algunos municipios han logrado fortalecer sus finanzas.

