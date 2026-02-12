A la cárcel adulta mayor capturada con droga en Barrio Antioquia

Un juez de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario contra una mujer de 73 años, por su presunta responsabilidad en el almacenamiento de drogas. Según detalló la Fiscalía, la mujer fue capturada el pasado 4 de febrero por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI que realizaron un allanamiento en la vivienda de la procesada, ubicada en el barrio Trinidad, más conocido como Barrio Antioquia. Durante el procedimiento, la mujer habría sido sorprendida dosificando sustancias estupefacientes. De hecho, en el operativo fueron incautados 2.337 gramos de cocaína y sus derivados, empacados en diferentes presentaciones. Lea también: A presunto integrante de La Terraza lo ubicaron en un inmueble de Medellín con 32 kilos de marihuana Asimismo, las autoridades hallaron una gramera, un teléfono celular y una libreta con anotaciones que, según el ente investigador, serían relevantes para el proceso investigativo. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó a la adulta mayor los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y destinación ilícita de muebles o inmuebles. Durante las primeras audiencias, la procesada no aceptó los cargos, aún así –y a petición de la Fiscalía– el juez la envió a un centro penitenciario mientras se surte su proceso legal.Siga leyendo: Madre e hijo fueron capturados en Medellín por vender drogas: tenían marihuana, cocaína y una pistola