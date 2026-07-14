Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Dólar hoy en Colombia: abre en $3.247 tras una de las mayores revaluaciones del peso en una década

La divisa estadounidense inició la jornada con una leve caída frente a la TRM. Analistas señalan que el ingreso de capitales, las altas tasas del Banco de la República y las expectativas económicas siguen fortaleciendo al peso colombiano.

  • En lo corrido de 2026, el peso colombiano acumula una apreciación superior al 16% frente al dólar. FOTO: GETTY
    En lo corrido de 2026, el peso colombiano acumula una apreciación superior al 16% frente al dólar. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 2 horas
bookmark

El dólar abrió la semana a la baja, luego de bajar alrededor de $90 la semana pasada y llegar a niveles no vistos desde 2019, sobre los $3.200, gracias al aprovechamiento por parte de los fondos internacionales de las altas tasas de interés que ofrece el país en comparación con el resto de economías del mundo, así como a las expectativas del mercado sobre un gobierno que mejore el manejo de las finanzas públicas e impulse al sector minero y de hidrocarburos con sus políticas.

La divisa cotiza en $3.247,24, lo que representa una caída $1,63 frente a la TRM que para hoy se ubica en $$3.248,87. Durante la jornada se han realizado 558 transacciones por un valor de US$405 millones.

Además, la divisa registra un mínimo de $3.225 y un máximo de $3.258,60.

Le puede interesar: Dólar cayó por debajo de $3.300 por primera vez desde 2020, ¿quiénes ganan y pierden?

Las razones de esta cotización a la baja del dólar

El peso colombiano se ha revaluado a un ritmo que marca la diferencia frente a sus pares, según el índice de Bloomberg para monedas emergentes. Desde que la moneda local tocó el nivel de $3.900 el 5 de septiembre de 2025, no volvió a los niveles de $4.000.

Lo que ven los mercados hoy es la tercera mayor revaluación del peso colombiano en lo corrido del siglo XXI y la mayor apreciación en 10 años. En lo que va de julio la revaluación ha sido de 4%, en 2026 llega a 16,4% y en los últimos 12 meses el repunte es de 24,4%.

Lea más: El dólar rompe la barrera de los $3.300 por primera vez desde 2020 en Colombia

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, explica que las últimas semanas han sido de una tendencia bajista para la divisa estadounidense debido a una mayor entrada de divisas por parte de fondos de inversión extranjeros que buscan rentabilizar en el país luego de la subida de tasas por parte del Emisor hasta 12%.

Asimismo, Acevedo señala que los mercados están a la expectativa del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, sobre todo respecto a un manejo más ordenado de las finanzas públicas y de políticas que favorezcan al sector minero, el cual es clave en la entrada de dólares a la economía colombiana.

A nivel internacional, la divisa estadounidense se mantiene estable a la espera de la publicación de los datos del IPC estadounidense correspondientes a junio.

Según Ray Attrill, estratega de divisas del National Australia Bank, si la inflación subyacente (IPC) es de 0,3% o más, es muy probable que el PCE subyacente también alcance ese nivel, pero todo esto dependerá de los datos de inflación al productor que se publiquen esta semana.

Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Por qué el dólar está cayendo en Colombia?
Analistas explican que la caída responde principalmente al ingreso de recursos de inversionistas extranjeros atraídos por las altas tasas de interés en Colombia, que actualmente se ubican en 12%, además de las expectativas sobre un manejo más ordenado de las finanzas públicas por parte del nuevo gobierno.
2. ¿En cuánto abrió el dólar este martes?
La divisa abrió la jornada en $3.247,24, una baja de $1,63 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para el día se ubicó en $3.248,87.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos