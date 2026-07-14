Dólar hoy en Colombia: abre en $3.247 tras una de las mayores revaluaciones del peso en una década

El dólar abrió la semana a la baja, luego de bajar alrededor de $90 la semana pasada y llegar a niveles no vistos desde 2019, sobre los $3.200, gracias al aprovechamiento por parte de los fondos internacionales de las altas tasas de interés que ofrece el país en comparación con el resto de economías del mundo, así como a las expectativas del mercado sobre un gobierno que mejore el manejo de las finanzas públicas e impulse al sector minero y de hidrocarburos con sus políticas.
La divisa cotiza en $3.247,24, lo que representa una caída $1,63 frente a la TRM que para hoy se ubica en $$3.248,87. Durante la jornada se han realizado 558 transacciones por un valor de US$405 millones.
Además, la divisa registra un mínimo de $3.225 y un máximo de $3.258,60.
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