Dólar comenzó la semana al alza tras tensión diplomática entre EE. UU. y Colombia

Los analistas advierten que las relaciones entre las dos naciones se encuentra en su etapa más crítica en décadas.

    Este comportamiento se vio impulsado debido a la crisis diplomática que mantienen Estados Unidos y Colombia. Foto: Depositphotos
Diario La República
hace 11 horas
bookmark

El dólar comenzó la semana al alza, ya que la atención de los inversionistas se centraba temporalmente en los acontecimientos políticos de Japón y la zona euro, y las tensiones diplomáticas entre Donald Trump y Gustavo Petro.

La divisa inició la jornada al alza en $3.889, lo que representó un ascenso de $80,88 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubica en $3.808,12. Además, la divisa registra un precio mínimo de $3.875 y un máximo de $3.889 con 12 transacciones por un monto de US$5,2 millones.

En contexto: Trump señaló a Petro de ser un líder narco y ordenó frenar ayuda

Este comportamiento se vio impulsado debido a la crisis diplomática que mantienen Estados Unidos y Colombia en medio de la coyuntura de la lucha contra las drogas que EE. UU. libra en el mar Caribe y los precedentes entre los presidentes de ambos países.

Los analistas advierten que las relaciones entre las dos naciones se encuentra en su etapa más crítica en décadas y la crisis geopolítica desencadenará un nuevo paquete arancelario por parte de Estados Unidos a Colombia, esto en medio de declaraciones contrapuestas entre ambos mandatarios.

Por el lado del presidente colombiano, señalando de desmedido el sistema de bombardeo a navíos relacionados con narcotráfico, mientras que Donald Trump cataloga a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”, junto a la declaración en la que cataloga a Colombia como “una máquina para fabricar drogas”.

Puede leer: Gremios piden diplomacia ante nuevos aranceles de Trump: en riesgo 5 millones de empleos y exportaciones de 3.000 empresas

En cuanto al mercado en general, los actores siguen de cerca los futuros de Wall Street, que subían 0,34%. Los índices cerraron al alza el viernes, ya que los inversionistas se calmaron tras los comentarios tranquilizadores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre China, mientras que los resultados trimestrales optimistas de los bancos regionales ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre los riesgos crediticios.

Esta semana, la atención debería centrarse en Estados Unidos, y un nuevo deterioro de la confianza crediticia podría llevar al euro a US$1,180”, dijo Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.

El dólar ganaba 0,1%, a 150,75 yenes JPY=D3, tras tocar 151,2 más temprano en la sesión. El índice bursátil Nikkei ganó más 3%, tocando un máximo histórico gracias a las expectativas de una política fiscal expansiva.

Le puede interesar: Stable es la billetera digital que convierte pesos colombianos en dólares al instante y sin trámites

Petróleo

Los precios del crudo caían el lunes, presionados por las preocupaciones sobre un exceso de oferta mundial, ya que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se sumaban a las tensiones generadas por la desaceleración económica y una menor demanda de energía.

Los futuros del brent cedían US$0,18, o 0,3%, a US$61,11 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos, WTI, bajaban US$0,17, o 0,3%, a US$57,37.

Según Reuters, las preocupaciones de los operadores petroleros han pasado de la escasez a la sobreoferta, según mostró la estructura de los contratos de futuros del Brent, la referencia mundial.

El diferencial a seis meses del brent muestra que los contratos de carga más temprana cotizan por debajo de los más tardíos, una estructura conocida como contango, que anima a los operadores a pagar por almacenar petróleo para poder venderlo a precios más altos cuando se espera que la oferta se haya reducido.

El contango, que surgió el jueves por primera vez desde su breve aparición en mayo, se ha profundizado hasta situarse en torno a los -US$0,30, un nivel que se vio por última vez a fines de 2023.

Ambos referenciales perdieron más de 2% la semana pasada, lo que supone su tercer descenso semanal consecutivo, debido en parte a las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía de un creciente exceso de oferta en 2026.

Lea aquí: ¿Cuánto dejaría de recibir Colombia tras el retiro de ayuda económica de Estados Unidos?

La semana pasada, la directora de la Organización Mundial del Comercio dijo que instó a Estados Unidos y China a rebajar las tensiones comerciales, advirtiendo de que una disociación de las dos mayores economías del mundo podría reducir la producción económica mundial en 7% a largo plazo.

Reuters dijo que los dos mayores consumidores de petróleo reanudaron recientemente su guerra comercial, imponiendo tasas portuarias adicionales a los buques que transportan mercancías entre ellos, medidas de represalia que podrían perturbar los flujos mundiales de mercancías.

