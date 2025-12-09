x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Arepas, Chocoramo y Pony Malta: el boom de la nostalgia dispara 10,5% las exportaciones colombianas

Las exportaciones de productos de nostalgia siguen en ascenso, impulsadas por la creciente demanda de colombianos y comunidades latinas en el exterior. Confitería, bebidas y harinas encabezan el aumento.

  • Entre los productos más dinámicos se ubicaron la harina para arepas, bon bon bum, Chocoramo, Pony Malta, arequipes y distintos tipos de aguardientes, todos impulsados por la fuerte demanda de comunidades colombianas y latinas en el exterior. Foto: Redes sociales y Freepick
    Entre los productos más dinámicos se ubicaron la harina para arepas, bon bon bum, Chocoramo, Pony Malta, arequipes y distintos tipos de aguardientes, todos impulsados por la fuerte demanda de comunidades colombianas y latinas en el exterior. Foto: Redes sociales y Freepick
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

09 de diciembre de 2025
bookmark

La demanda por los sabores tradicionales de Colombia sigue creciendo en los principales mercados internacionales. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de productos de “nostalgia” —como confitería, panadería, molinería y bebidas alcohólicas y no alcohólicas— sumaron US$555,4 millones. Esto representa un aumento del 10,5% frente al mismo periodo de 2024, según cifras oficiales analizadas por Analdex.

En volumen, las ventas externas sumaron 149.141 toneladas, un aumento de 7,5% en comparación con el año anterior. Entre los productos más dinámicos se ubicaron la harina para arepas, bon bon bum, Chocoramo, Pony Malta, arequipes y distintos tipos de aguardientes, todos impulsados por la fuerte demanda de comunidades colombianas y latinas en el exterior.

Puede leer: Exportaciones de Colombia cayeron 0,2% en octubre por fuerte baja del petróleo

Un mercado en expansión impulsado por migrantes y latinos

De acuerdo con Javier Díaz, presidente de Analdex, los productos típicos con valor agregado “han logrado traspasar fronteras” y conquistar no solo a los colombianos que viven fuera del país, sino también a consumidores de otras nacionalidades.

“El sector ha presentado un crecimiento respecto al año anterior, por eso es clave que sigamos abriendo oportunidades en países donde nuestros productos están siendo reconocidos y están tomando fuerza por su calidad”, afirmó.

Entre los principales destinos de estas exportaciones están Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España. De los siete mercados, seis registraron crecimientos que oscilaron entre 6,2% y 38,2% durante el periodo analizado.

Bombones, galletas y harina de maíz lideran el consumo externo

Al desagregar por categorías, los bombones, caramelos, confites y pastillas encabezaron las ventas de nostalgia en 2025.

Vea aquí: Estados Unidos autoriza abrir su mercado al huevo con cáscara colombiano, ¿cuáles son las condiciones?

Les siguieron los productos de confitería sin cacao, las galletas saladas, otros tipos de chocolates y la harina de maíz, utilizada comúnmente para preparar arepas, uno de los productos de mayor arraigo entre colombianos en el exterior.

A nivel regional, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca fueron los departamentos que más exportaron. Entre las compañías líderes en este segmento destacan Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu.

Estados Unidos, el mayor mercado por su población hispana

Un informe de ProColombia subraya que el canal de productos étnicos es hoy uno de los más relevantes para las exportaciones agroindustriales colombianas, especialmente en Estados Unidos, donde algunos supermercados ya cuentan con corredores especializados para consolidar su oferta multicultural, según Food Navigator US.

Las estadísticas oficiales estiman que más de 800.000 colombianos residen legalmente en ese país.

Más noticias: Maquillaje, moda y cafés tostados colombianos buscan conquistar EE. UU. en el Black Friday 2025

Además, cifras de Nielsen señalan que los 68,1 millones de hispanos que viven en Estados Unidos representan una quinta parte de la población total, lo que convierte a este grupo en un motor clave para las ventas de productos de nostalgia.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida