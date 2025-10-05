“Protestas contra la Andi fueron lideradas por contratista de Presidencia”: confirmó Bruce Mac Máster

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, denunció que detrás de las recientes protestas contra el gremio habría participación de personas vinculadas con el Gobierno. En entrevista con El Tiempo, el dirigente empresarial advirtió que en las manifestaciones se han identificado exministros, un contratista de Presidencia y funcionarios de unidades legislativas de trabajo (UTL) de congresistas del Pacto Histórico. La alerta de posibles ataques contra la Andi surgió el pasado martes en la noche, cuando la Alcaldía de Bogotá informó sobre una eventual movilización en caso de que fuera interceptada una flotilla con destino a Palestina. Según Mac Master, en ese contexto se planteó que la Andi sería blanco de las protestas por supuestos vínculos con Israel. Le puede interesar: ¿Protestas contra la Andi por detención de dos colombianas en Israel estaban calculadas?

Las protestas contra la Andi se relacionaron con supuestos nexos del gremio con Israel, según denunció su presidente. FOTO: CORTESÍA CONCORDIAL SUMMIT

¿Cuáles son las razones de los ataques a la Andi?

Los manifestantes, dijo, han hecho referencias a que el gremio constituyó hace cinco años un consejo de negocios colombo-israelí y a la realización de actividades académicas con empresas de ese país, como un webinar sobre dispositivos médicos. Sin embargo, el líder gremial consideró que se trata de motivaciones “muy indirectas” y sin sustento. “Decirle a la entidad que representa a los empresarios colombianos que tiene alguna culpabilidad en lo que sucede en la Franja de Gaza es un absurdo, una locura”, señaló. Mac Master había expresado en un video en su cuenta de X y fue enfático de nuevo en decir que la Andi ha condenado ataques indiscriminados en diferentes escenarios, desde la invasión rusa a Ucrania hasta los atentados terroristas en Colombia, y advirtió sobre el riesgo de caer en discursos que confundan las críticas hacia un gobierno con la estigmatización de sus ciudadanos. “La humanidad tiene que tener cuidado para no repetir situaciones absurdas y reprochables de discriminación contra los ciudadanos israelíes”, afirmó. Lea más: Contratista de Presidencia participó en organización de protesta contra la Andi en Bogotá: ¿de quién se trata?

Representantes del Gobierno, ¿detrás de las manifestaciones contra la Andi?