Esto costará viajar desde Colombia en Qatar Airways, la aerolínea que peleará vuelos de lujo con Emirates

A partir del 22 de julio de este año, Qatar Airways iniciará oficialmente sus operaciones comerciales en Colombia, siendo la primera aerolínea en ofrecer una ruta directa desde la capital Bogotá hacia Doha (Catar). Podría interesarle: Qatar Airways conectará a Bogotá y Caracas con el Medio Oriente a partir de julio de 2026; así operará Este aterrizaje posiciona a Colombia como un nodo estratégico en la región, sumándose a la oferta de lujo que ya lidera Emirates con sus vuelos entre Bogotá y Dubái. La entrada de este nuevo competidor redefine los estándares de servicio y precios en las rutas de ultra largo alcance y, sobre todo, es un nuevo paso para el país como mercado de líneas aéreas de lujo. La llegada de la aerolínea catarí es el resultado de una agenda diplomática de cuatro años que incluyó la apertura de la Embajada de Colombia en Doha en noviembre de 2025. Según destaca ProColombia, este desembarco representa un hito para la diversificación de mercados, ya que el Medio Oriente es una región de alto gasto con gran interés en productos agroindustriales y energéticos colombianos. Además del transporte de pasajeros, la operación se perfila como un eje logístico fundamental, utilizando aeronaves Boeing 777-200LR de ultra largo alcance, diseñadas para cubrir distancias transcontinentales con eficiencia y confort.

¿Qué tarifas tendrá Qatar Airways en Colombia?

En cuanto a la oferta comercial para el inicio de sus operaciones el 22 de julio, los precios de Qatar Airways reflejan su posicionamiento en el segmento premium. Un tiquete de ida en clase económica tiene un costo de $4.836.410, mientras que la experiencia en Business Class asciende a los $26.475.390. Estas cifras corresponden a una ruta que despega de Bogotá a las 10:25 de la noche, realiza una parada técnica de noventa minutos en Caracas sin desembarque y aterriza en el Aeropuerto Internacional Hamad (Doha) tras un trayecto total de aproximadamente 17 horas y 50 minutos.

Los precios en la página de Qatar Airways para la ruta Bogotá - Doha. FOTO CAPTURA DE PANTALLA

Por su parte, Emirates, que ya opera cinco frecuencias semanales entre Bogotá y Dubái (Emiratos Árabes), presenta una estructura de precios distinta para la misma fecha de referencia del 22 de julio. En esta aerolínea, los viajeros pueden encontrar opciones en clase turista desde $3.195.284 y en turista premium por $8.065.623. Para quienes buscan exclusividad, la clase business de Emirates se cotiza en $13.420.175, mientras que su prestigiosa primera clase alcanza los $38.916.705. Encuentre: Así fue como Avianca Cargo transportó 330 millones de flores colombianas a EE. UU. por el Día de la Madre

¿Qué incluye cada tarifa?

La experiencia a bordo de Qatar Airways para el 2026 se divide en propuestas muy claras. La clase económica se enfoca en la comodidad para viajes largos, ofreciendo asientos con reposacabezas ajustables y el sistema de entretenimiento Oryx One, además de opciones de Wi-Fi y menús con ingredientes de calidad. Las tarifas en esta cabina se segmentan en Classic, que permite dos maletas de 23 kg, Convenience y Comfort. Es una propuesta robusta que busca mantener la reputación de la compañía como una de las más premiadas globalmente.

Sin embargo, el diferencial más drástico se encuentra en la Business Class de Qatar Airways, cuya joya de la corona es la Qsuite. Este servicio es considerado superior a muchas primeras clases de la competencia, ya que ofrece asientos tipo cama con paneles de privacidad y configuraciones únicas de doble cama o espacios cuádruples. Lea más: Satena suma dos nuevos Twin Otter para fortalecer rutas regionales en Colombia El servicio incluye preparación de cama con colchón, pijamas, zapatillas y un menú a la carta que permite cenar en cualquier momento del vuelo. Además, los pasajeros reciben neceseres de lujo de la marca Diptyque y tienen acceso a salas VIP exclusivas en el aeropuerto de Doha.

Preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los precios de Emirates para viajar desde Colombia a Dubái (Emiratos Árabes)? En Business Class, el precio es de 26.475.390 pesos colombianos.

¿Cuáles son los precios de Emirates para viajar desde Colombia a Dubái (Emiratos Árabes)? En Business Class, el precio es de 26.475.390 pesos colombianos.