¿Qué pasará con la plata? Las dudas que rodean el traslado de $25 billones a Colpensiones

La reciente expedición del Decreto 0415 de 2026 desató una de las discusiones técnicas más profundas de este agitado año para la economía colombiana. El centro del debate no es solo el traslado masivo de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones, sino el uso real que se le dará a este capital.
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Mientras el Gobierno Nacional defiende la medida como una necesidad contable para corregir un descalce financiero, centros de pensamiento y gremios advierten sobre los riesgos de que este ahorro, construido durante décadas por los trabajadores, termine financiando el gasto corriente del Estado en lugar de asegurar las jubilaciones de las próximas generaciones.
Desde la perspectiva de Colpensiones, la administración de estos recursos es un acto de coherencia con el sistema. Jaime Dussán, presidente de la entidad, le restó peso a la preocupación de los mercados calificando este monto como un “pelo de un gato” en comparación con el total de activos que aún permanecen en el régimen privado.
Según Dussán, los $25 billones pertenecen ahora a los 119.000 afiliados que optaron por el traslado de fondos a Colpensiones amparados por la reforma pensional y, por ende, deben estar bajo custodia pública para respaldar sus futuras prestaciones. El ejecutivo aseguró que el dinero se mantendrá bajo estrictas normas de ahorro en la fiduciaria de la Previsora Nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de que los recursos se coloquen en el sistema bancario nacional.