La reforma tributaria agoniza: falta quórum, no hay ambiente político y el reloj juega en contra

La reforma tributaria o Ley de Financiamiento del Gobierno, que aspira a recaudar $16,3 billones —$10 billones menos que la propuesta inicial—, comenzó su trámite legislativo prácticamente sentenciada.
La discusión está prevista para este martes 25 de noviembre, y tendrá apenas 11 días para ser aprobada en el Congreso, antes del 16 de diciembre, fecha en la que el Legislativo entra en receso.
Puede leer: Reforma tributaria ajustada: los impuestos que se caerían y los que se mantendrían para recaudar $16,3 billones
Los ponentes sostendrán una sesión técnica para rehacer el informe que servirá de base a la discusión, un documento que hasta la semana pasada parecía difícil de consensuar.
Ese ajuste será la antesala de una deliberación decisiva: si no prospera, el Gobierno tendría que recortar gasto, aumentar el endeudamiento o presentar una nueva reforma tributaria.